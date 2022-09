Frampol. Kombajn do kukurydzy stanął w płomieniach na DK 74. Droga jest zablokowana

Do zdarzenia doszło dzisiaj (6 września) ok. godz. 18:00. Na drodze krajowej nr 74 z Janowa Lubelskiego do Zamościa, na wysokości Frampola, zapalił się kombajn do kukurydzy, jadący po drodze.

Na miejscu interweniowały cztery zastępy straży pożarnej i policja.

- Na tę chwilę przyczyna pożaru nie jest znana. Na miejscu straż dogasza ogień. Policja także prowadzi czynności – informuje dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju.

Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, ale droga jest zablokowana. Policja kieruje ruch przez centrum Frampola.

Według przewidywań, utrudnienia w ruchu potrwają do godz. 20:30.

AKTUALIZACJA: Zablokowany jest tylko jeden pas ruchu. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Wedlug nowych przewidywań, utrudnienia potrwają do godz. 22:30.