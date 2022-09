Lublin. XXIV Święto Chleba w Muzeum Wsi Lubelskiej [ZDJĘCIA] Łukasz Kaczanowski Mateusz Kowalski

XXIV Lubelskie Święto Chleba rozpoczęło się 4 września o godzinie 10:00. Wydarzenie było okazją do spotkania rzemieślników piekarstwa i cukiernictwa z Lubelszczyzny, a także do zaobserwowania ich pracy i spróbowania ich wyrobów. - Ideą święta jest uczczenie chleba, który jest symbolem szacunku do ciężkiej pracy, dostatku jak i gościnności - komentują organizatorzy. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem: „Wpływ dobrego jedzenia na jakość widzenia”, z tego powodu - w trakcie trwania imprezy można było zbadać wzrok, zasięgnąć porad wykwalifikowanych optyków na temat doboru okularów oraz wziąć udział w konsultacjach na temat tego, jaka żywność ma wpływ na jakość naszego wzroku. Zobacz, jak lublinianie uczcili Święto Chleba, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.