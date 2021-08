Gdzie w Lublinie uczyć się języków?

Ze względu na pandemię koronawirusa większość szkół językowych w Lublinie proponuje formę hybrydową, czyli niektóre zajęcia odbywają się stacjonarnie w mniejszych grupach, z zachowaniem bezpiecznych odległości, a te np. prowadzone przez native speakerów w formie zdalnej. Są też szkoły, które w całości wybrały formę online. Takie nauczanie to idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą uczestniczyć w zajęciach grupowych, są nieśmiali albo potrzebują więcej czasu do skupienia i koncentracji. Dodatkowym plusem zajęć online jest brak ograniczeń, bo taką formę nauki można realizować w każdym miejscu i czasie, wystarczy do tego komputer lub komórka i łącze z internetem. Kursy zdalne są również trochę tańsze od tych stacjonarnych, nie trzeba wydawać pieniędzy na drogie podręczniki czy kserówki, bo materiały udostępniane są w wygodnej formie elektronicznej. I dzięki systemowi online mamy dostęp do wszystkich, możliwych kursów, również do tych mniej popularnych.

W większości szkół kursanci mają dowolność w wyborze płatności. Mogą płacić jednorazowo lub w rozłożeniu np. na miesięczne raty. Dodatkowo szkoły proponują korzystne promocje i rabaty, a w przypadku rezygnacji, w miarę proste formy wypowiedzenia.