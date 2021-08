Zajęcia pozalekcyjne. Gdzie w Lublinie rozwijać swoje zainteresowania?

Teatr Panopticum Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją”

To przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i licealistów. Miłośnicy teatru podszkolą swój warsztat aktorski poprzez grę w spektaklach i widowiskach scenicznych. Nauka poprawnej artykulacji, ćwiczenia ruchowe, etiudy i scenki teatralne – to tylko część umiejętności, które nabędą uczestnicy. Nie ominie ich także powiększenie zakresu wiedzy o teatrze. Poza aktorstwem poznają także kulisy pracy reżyserskiej – przewidziane jest opracowywanie spektakli z dużym udziałem muzyki i wielogłosowego śpiewu. To do uczestników zajęć będzie należało wybranie odpowiednich środków wyrazu i nowoczesnej formy scenicznej. Adeptów teatru czekają także wystąpienia na konkursach i festiwalach. Zapisy trwają do 24 sierpnia. Do zgłoszenia poza podstawowymi danymi trzeba dołączyć dwa zdjęcia i krótkie informacje na temat zainteresowań teatralnych i szkoły, w której kandydat się uczy.

Szachy

– Po pandemii wzrosło zainteresowanie tym sportem – twierdzi Zbigniew Pyda, prezes zarządu Lubelskiego Klubu Szachowego. Poniekąd wynika to z popularnego serialu „Gambit królowej”, ale nie bez znaczenia pozostaje też zdobycie Pucharu Świata przez Jana-Krzysztofa Dudę. W świat szachów warto wchodzić już w młodym wieku. Dzieci, które umieją w nie grać, zwykle wyprzedzają rówieśników pod względem koncentracji, logicznego myślenia i pamięci. Zajęcia z gry w szachy odbywają się w kilku miejscach w Lublinie. Swoje umiejętności można szkolić m.in. w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją”, Miejskim Klubie Sportowym „Start” i niektórych domach kultury.