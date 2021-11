Ginę za to, co najgłębiej człowiek ukochać może. Felieton

Stanisław Siwiec wraz Tadeuszem Beneszem i Franciszkiem Gadzałą byli pierwszymi żołnierzami Armii Krajowej zamordowanymi przez reżim komunistyczny w Więzieniu na Zamku w Lublinie w 1944 r. W tym samym więzieniu, które w okresie okupacji niemieckiej było miejscem kaźni dziesiątek tysięcy Polaków. To wreszcie tam Niemcy opuszczając więzienie 22 lipca 1944 r. zamordowali około 300 osadzonych. Niewiele później bo już we wrześniu 1944 br. Zamek zapełniał się z powrotem żołnierzami AK, NSZ czy BCh tym razem osadzanymi tam przez sowiecki oraz rodzimy komunistyczny aparat bezpieczeństwa.

Jednym z więźniów, który w połowie października 1944 r. trafił na Zamek był wspomniany na wstępie Stanisław Siwiec. Urodził się on 9 maja 1913 r. w Wąwolnicy. Był absolwentem Gimnazjum im. Czartoryskich w Puławach. W latach 1934-1935 pełnił służbę wojskową w szkole podchorążych rezerwy piechoty. Później rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, do wybuchu wojny w 1939 r. których nie ukończył z powodu wybuchu wojny. W trakcie okupacji zaliczył rok studiów na tajnych kompletach organizowanych przez KUL, a we wrześniu 1944 r. rozpoczął z powrotem studia na macierzystej uczelni. Pracował jednocześnie w ubezpieczalni społecznej w Lublinie.