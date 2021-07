Gmina Leśniowice: Czołowe zderzenie dwóch aut w Teresinie. Trzy osoby trafiły do szpitala Jolanta Masiewicz

Trzy osoby trafiły do szpitala w wyniku czołowego zderzenia dwóch aut, do którego doszło we wtorek 13 lipca, w miejscowości Teresin, na drodze między Wojsławicami a Alojzowem.