Grzegorz Pająk nadal będzie zawodnikiem LUK Politechniki Lublin

– Grzegorz od początku był niezwykle istotny nie tylko dla planu awansu do PlusLigi, ale także dla długofalowej wizji rozwoju klubu. To zawodnik, który zapewnia spokój, jeśli chodzi o obsadę roli dyrygenta zespołu, bez względu na cele, które stoją przed drużyną – mówi na stronie klubowej Krzysztof Skubiszewski, prezes LUK Politechniki Lublin. – Jego styl obfituje w nieszablonowe zagrania, a jego obecność na parkiecie – obiecuje magiczne siatkarskie doznania. Jako kapitan znakomicie korzystał ze swojego doświadczenia, prowadząc zespół. Jestem pewien, że będzie ono bezcenne nie tylko na plusligowych parkietach, ale także w plusligowej szatni. Cieszę się, że Grzegorz zostaje z nami! – dodaje starnik lubelskiego klubu.

34-letni Pająk to niezwykle doświadczony zawodnik, który przed przyjściem do LUK Politechniki, w listopadzie 2019 roku został siatkarzem MKS Będzin. Wcześniej grał w klubach zagranicznych, takich jak: Tokat Belediye Plevnespor (Turcja), Dynamo Moskwa (Rosja) i Martigues Volleyball (Francja) oraz polskich: Aluron Virtu Warta Zawiercie, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Effector Kielce, AZS Olsztyn, Jastrzębski Węgiel, BBTS Bielsko-Biała, czy MOW Orzeł Międzyrzecz. W kwietniu 2015 roku po raz pierwszy został powołany do reprezentacji narodowej przez trenera Stephane'a Antigę.