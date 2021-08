Gwałtowna burza nad regionem. W powiecie łukowskim doszło do pożarów od uderzenia pioruna

10 rzeczy, które warto wiedzieć o pracy sezonowej w Polsce i Unii Europejskiej

Praca sezonowa w tym roku ma nieco inny charakter niż dotychczas. Pandemia z pewnością wpłynęła na to, jak będzie ona wyglądać. Nie oznacza to jednak, że ciężko będzie znaleźć oferty pracy sezonowej. Wręcz przeciwnie – pracownicy mogą chcieć zrekompensować sobie straty poniesione podczas lockdownu i nadgonić z produkcją czy sprzedażą. Przypominamy, co warto wiedzieć o pracy sezonowej.