Hit kolejki dla Lublinianki. Awans coraz bliżej

Mecz zdecydowanie lepiej rozpoczął się dla gości. W 6. minucie po dośrodkowaniu Tomasz Brzyskiego z rzutu rożnego prowadzenie Lubliniance dał Julien Tadrowski (0:1). Przyjezdni poszli za ciosem i postanowili jeszcze podkręcić tempo. W międzyczasie okazję mieli gospodarze, ale w 20. minucie prowadzenie piłkarzy z Lublina podwyższył Michał Paluch (0:2). Wynik do przerwy zmianie nie uległ, ale uległ tuż po niej. Po raz drugi do siatki Świdniczanki trafił Paluch (0:3). W 59. minucie gola dla miejscowych zdobył Jarosław Milcz (1:3). Ten sam zawodnik skierował piłkę do siatki w 67. minucie, ale w momencie uderzenia był na pozycji spalonej. Do końca bramek już nie oglądaliśmy.

– To, co robimy na treningach, w dużym stopniu zostało zrealizowane w czasie meczu. Cały czas graliśmy wysoko, nie pozwalając rywalom, aby to oni przejęli kontrolę. Pomagało nam też boisko, które jest w lepszym stanie niż nasze na Wieniawie. Mogliśmy zatem normalnie konstruować akcje, o co w meczach domowych trudno – komentuje trener Lublinianki, Robert Chmura. – Oczywiście popełniliśmy kilka błędów. Po jednym z nich Świdniczanka w zamieszaniu zdobyła bramkę. Mogliśmy w odpowiedzi szybko zamknąć mecz, ale trafiliśmy w poprzeczkę. Rywale strzelili za to bramkę, jednak był spalony. Gdyby nie to, mogłoby być nerwowo – dodaje.