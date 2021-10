Hrubieszów. Policjant po służbie zatrzymał pijanego kierowcę. Mężczyzna miał 3 promile alkoholu w organizmie

Do zdarzenia doszło w środę (13.10) na terenie gminy Dołhobyczów. Policjant wracając po służbie do domu zauważył, ciągnik rolniczy, który jechał „wężykiem”. Po wyprzedzeniu pojazdu zobaczył znanego mu mieszkańca gminy. Wiedząc, że nadużywa on alkoholu, postanowił go zatrzymać.

Na miejsce przyjechał patrol policji, który sprawdził stan trzeźwości kierującego. 44-latek miał 3 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Po kontroli ciągnika ujawniono także ingerencje we wskazanie drogomierza.

Za powyższe odpowie przed sądem.