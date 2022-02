IPN zadaje kłam PRL-owskim legendom i przypomina o represjach wobec narodu polskiego

Jest pan czwartym dyrektorem lubelskiego oddziału IPN. Nie ma pan obaw o to, że jest duża rotacja na tym stanowisku?

Proszę pamiętać, że mój poprzednik, Mateusz Kotecki, został wyznaczony na krótki okres pełnienia tej funkcji. Wcześniejszy dyrektor, Marcin Krzysztofik, przez kilka lat stał na czele lubelskiego IPN.

Ale Dariusz Magier też był krótko.

To prawda. Ale to nie ode mnie zależy, tylko od prezesa IPN. Mam nadzieję, że będę należał do grona tych osób dłużej sprawujących swój urząd.

Już poznał pan instytut?

Bardzo dobrze znam IPN - nie tylko lubelski oddział - jako osoba korzystająca z jego zasobów. Jestem przecież nauczycielem i naukowcem. Teraz jednak moja rola jest inna i poznaję instytut od środka.

I jaki to jest obraz?

Inny. Dziś nie patrzę na instytut z poziomu korzystającego z jego pracy, ale z poziomu zarządzającego lubelskim oddziałem. Pewne kierunki, działania i rozwiązania są dla mnie nowe i dopiero je poznaję, ale czuję się na swoim miejscu. Myślę, że swoim doświadczeniem i wykształceniem spinam podstawowe działania IPN dotyczące działalności naukowej i badawczej oraz edukacyjnej.