Jak zachęcać do szczepień? „Spoty z celebrytami nie zadziałają. Proste marketingowe metody się wyczerpały"

Jak zachęcać do szczepień – kijem czy marchewką?

Te dwie drogi wzajemnie się nie wykluczają. Kraje, która mają najlepsze wyniki wyszczepialności, łączą różne zachęty pozytywne, z jednoczesnym zniechęcaniem do nieszczepienia się. Na przykład we Francji konieczne jest wykazanie się certyfikatem potwierdzającym skuteczne zaszczepienie, żeby skorzystać z pewnego sektora usług. Na pewno nigdzie nie ma i raczej nie będzie przymusu. Nawet trudno byłoby go sobie wyobrazić. Jednak nawet wprowadzane ograniczenia mogą spotkać się ze sprzeciwem. Wiele osób oceni to pewnie jako przejaw dyskryminacji, sprawy trafią do sądów. To wszystko jest przed nami.

Do kogo w pierwszej kolejności powinno się kierować apele i namowy?

Zdeklarowanych przeciwników szczepień nie przekonamy. Ale można dotrzeć do grupy około 20 procent niezdecydowanych. To ich postawa zdecyduje o tym, czy uzyskamy odporność zbiorową na poziomie 80 procent populacji i jak przejdziemy przez czwartą falę Covid-19 w Polsce.