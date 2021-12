Jakie były początki „Solidarności” w Chełmie? Felieton

Lipcowe strajki roku 1980

Zryw strajkowy 1980 r. na Lubelszczyźnie objął także Chełm. 17 lipca 1980 r., miasto odwiedził I sekretarz KC PZPR Edward Gierek, wizytując nagłośnioną propagandowo Studencką Akcję „Chełm-80”. Właśnie tego dnia doszło do rozpoczęcia dwudniowego strajku grupy pracowników Przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowego Budownictwa „Transbud” Oddział IV w Chełmie. 19 lipca zastrajkowali kierowcy Zakładu Komunikacji Miejskiej w Chełmie, paraliżując miasto wzorem kierowców komunikacji miejskiej w Lublinie, którzy zrobili to dzień wcześniej. 19 lipca nie podjęli pracy także kolejarze w warsztatach Wagonowni PKP w Chełmie, wzorem swoich kolegów z lubelskiej Lokomotywowni. 21 lipca przerwali pracę kierowcy Zakładu Transportu Łączności w Chełmie. Strajk kierowców komunikacji miejskiej ponowiono 23 lipca, aby skłonić władze do ustępstw. Postulaty zgłaszano jeszcze w kilku innych zakładach pracy, w których jednak nie podjęto strajków. Należy też odnotować, że 22 lipca 1980 r. doszło w Chełmie do nie wyjaśnionego incydentu: ktoś oblał farbą cokół pomnika Braterstwa Broni, sławiącego przyjaźń ze Związkiem Sowieckim.