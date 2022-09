Janów Lubelski. 13-latek porażony prądem. Chłopiec przebywa w szpitalu

Do nieszczęśliwego wypadku doszło wczoraj (1 września) w Łążku Ordynackim.

13-letni chłopiec bez opieki dorosłych wszedł na zamknięty teren szkoły i wspiął się na słup wysokiego napięcia, gdzie doszło do tragedii. Pogotowie lotnicze przetransportowało chłopca z obrażeniami ciała do szpitala.

Policja ustaliła, że chłopak przebywał pod opieką dziadków i za ich pozwoleniem miał być u kolegi. Mundurowi ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.

- Apelujemy do rodziców o zwiększony nadzór nad dziećmi. Powinniśmy zwracać szczególną uwagę na to gdzie i czym bawią nasi podopieczni. Wystarczy chwila nieuwagi i może dojść do tragedii - ostrzega aspirant sztabowy Faustyna Mazur z Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim