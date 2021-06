Jest decyzja w sprawie proponowanych przez MPWiK nowych cen za wodę i ścieki. Wody Polskie nie ujawniają jednak jaka. Będzie podwyżka?

W Lublinie płacimy obecnie 3,72 zł za metr sześcienny wody; w przypadku ścieków stawka ta wynosi 5,19 zł. MPWiK chce je podnieść. W lutym skierował wniosek z nowymi taryfami do Wód Polskich. Został on odrzucony. Podwód? Wody Polskie uznały, że wzrost cen jest zbyt duży.

Wody Polskie mają przesłać decyzję listem poleconym do MPWiK. Przesyłka może dotrzeć do spółki komunalnej za kilka dni.

Pod koniec kwietnia MPWiK złożył kolejny wniosek. Również zakłada podwyżki, ale na mniejszą skalę niż w lutym.

Wniosek przewiduje, że do czerwca 2022 r. za metr sześcienny wody mieszkaniec Lublina zapłaci 4,19 zł (we wniosku lutowym było 4,33 zł). Później cena ma pójść w górę i wynosić 4,51 zł. Od czerwca 2023 r. znowu ma wzrosnąć - do 4,55 zł.

Podobna zasada – corocznych podwyżek – zastała utrzymana w przypadku ścieków. MPWiK chce, aby opłata wzrosła do 5,53 zł (pierwotna propozycja 5,70 zł), od czerwca 2022 r. – do 5,87 zł a po kolejnym roku do 5,91 zł.