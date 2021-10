„Jeszcze jest czas, by się zaszczepić”. Władze woj. lubelskiego chcą walczyć z dezinformacją

Do mieszkańców województwa trafi ponad 800 tys. egzemplarzy specjalnego wydania Kuriera Lubelskiego. W nim - wiele informacji na temat szczepionek przeciw COVID-19 oraz promowanie szczepień profilaktycznych wśród wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego.

- Dzisiaj w jednej z gazet pojawił się artykuł na temat coraz mniejszej liczby wolnych łóżek w regionie. W jednym z komentarzy ktoś napisał: ,,wypisać te wszystkie manekiny do domu i nie wprowadzać ludzi w błąd” - mówi Lech Sprawka.

Zwraca uwagę, że to właśnie tego typu dezinformacja wpływa na decyzje mieszkańców o niechęci do szczepień. - Niestety, jesteśmy narodem, który ma zakodowane szukanie drugiego dna, teorii spiskowych. Jednak nasze działania powinny się skupić na budowaniu zaufania do naukowców i lekarzy - tłumaczy prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS.