Katolicki Uniwersytet Lubelski na archiwalnych zdjęciach. Zobacz, jak kiedyś prezentowały się budynki uczelni

Najlepiej odpoczywa się na świeżym powietrzu. Piękne Lasy Janowskie w obiektywie użytkowników Instagrama

Lasy Janowskie to duży obszar leśny rozciągający się od okolic Borowa nad Wisłą do okolic Biłgoraja, gdzie graniczą z Puszczą Solską. To piękne i malownicze miejsce jest chętnie odwiedzane przez turystów i miłośników odpoczynku na świeżym powietrzu. Jazda na rowerze, nordic walking, spacer, a może wypad na piknik? Możliwości wypoczynku w Lasach Janowskich jest wiele. Zobacz Lasy Janowskie w obiektywie użytkowników Instagrama. Przejdź do galerii. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.