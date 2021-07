Kolejne ostrzeżenie burzowe dla województwa lubelskiego. „W pasie od Lubelszczyzny po Warmię i Mazury coraz liczniej rozwijają się burze”

We wtorek (13 lipca) IMGW wydało ostrzeżenie przed upałami dla całego kraju. Jakich temperatur mogą spodziewać się mieszkańcy naszego regionu?

- Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C – informuje IMGW.

Poza ostrzeżeniem przed wysokimi temperaturami mieszkańcy województwa muszą przygotować się na wystąpienie burz, którym mogą towarzyszyć opady gradu.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h – ostrzega mieszkańców IMGW.