Komu dzwoni dzwonek? Lubelskie szkoły szykują się na powrót uczniów

Jedna za zatroskanych mam zwróciła naszą uwagę na rozkład dzwonków w Zespole Szkół nr 12. Jak wynika z rozpiski, ostatnia godzina lekcyjna zakończy się dopiero o 20:15.

– To, że wtedy mamy ostatni dzwonek, absolutnie nie oznacza, że dzieci będą kończyły lekcje o tej godzinie. Sale są wynajmowane na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe odbywające się w różnych porach, stąd uwzględnienie dzwonków po południu i wieczorem – tłumaczy dyrektor Zespołu Szkół nr 12 Lucjan Miciuk. Przed korzystaniem z nich dzieci zdążą wrócić do domu, zjeść, odpocząć, odrobić pracę domową i dopiero wtedy wrócić na zajęcia pozalekcyjne. Jak dodaje dyrektor, rodzice nie mają powodu do niepokoju.