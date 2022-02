Koniec z darmowym parkowaniem przed Aqua Lublin. Czterech chętnych do pobierania opłat

MOSiR mówi „koniec” darmowemu parkowaniu przed obiektami spółki stojącymi wzdłuż ul. Lubelskiego Lipca’80 oraz Al. Zygmuntowskimi. Chodzi Aqua Lublin, Icemanię oraz halę im. Z. Niedzieli. Może tam zaparkować ok. 400 pojazdów. MOSiR poznał we wtorek (15 lutego) chętnych do prowadzenia w jego imieniu płatnego parkingu. Zgłosiły się cztery firmy. Za usługę chcą dostać: 41 tys. zł, 77 tys. zł, 132 tys. zł i 142 tys. zł (netto) za rok.

– Oferty będą teraz analizowane. Potrwa to kilka dni. Przyszłego operatora parkingu chcemy wskazać w przyszłym tygodniu – mówi Miłosz Bednarczyk, rzecznik MOSiR „Bystrzyca”.

MOSiR oszacował, że miesięczne wpływ ze sprzedaży biletów mogą sięgnąć 35 tys. zł, rocznie daje to kwotę 420 tys. zł.