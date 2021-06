Kontrakt na pierwsze przegubowe „elektryki” dla Lublina podpisany. Każdy pojazd jest wart 3,2 mln zł. Kiedy zaczną wozić pasażerów?

Na razie lublinianie korzystający z komunikacji miejskiej nie jeżdżą elektrycznymi autobusami. Za dwa lata na ulicach będzie ich 39. W tym siedem w wersji w wersji mega, czyli przegubowe. We środę ZTM Lublin podpisał umowę na ich dostawę ze spółką Solaris Bus&Coach. Kontrakt opiewa na prawie 22,8 mln zł, co oznacza, że wartość każdego z pojazdu to 3,2 mln zł.

– Transport zbiorowy jest krwioobiegiem miasta. Ze względu na koszty nie jest możliwe dokonanie zmian z dnia na dzień, a nawet z roku na rok. Nasz projekt realizujemy od 10 lat – przekonuje Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Każdy z przegubowych „elektryków” pomieści co najmniej 120 pasażerów, przy czym minimum 40 miejsc ma być siedzących. Pojazdy będą wyposażone w m.in.: system monitoringu, klimatyzację przestrzeni pasażerskiej oraz kabiny kierowcy, automat do sprzedaży biletów (akceptujący wyłącznie płatności bezgotówkowe) czy porty USB.