Koronawirus w pociągu na trasie Warszawa - Lublin. Sanepid szuka pasażerów

U pasażera pociągu relacji Warszawa - Lublin potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 Łukasz Kaczanowski

Lubelski sanepid wystosował kolejny apel związany z zagrożeniem koronawirusem. Skierowany jest on do osób podróżujących pociągiem z Warszawy do Lublina w zeszłym tygodniu. To nie jedyny tego typu komunikat w ostatnim czasie.