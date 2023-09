Koszykarki Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin przygotowują się do nowego sezonu krajowej elity oraz do występów w Eurolidze

Przygotowania do nowego sezonu nabierają rozpędu. W zespole mistrzyń Polski z Lublina pozostał sztab szkoleniowy, który składać się będzie nadal z Krzysztofa Szewczyka i Marka Lebiedzińskiego.

- Na razie trenujemy w polskim składzie, a dopiero w poniedziałek, 4 września dołączą do drużyny zakontraktowane zawodniczki zagraniczne - mówi Krzysztof Szewczyk.

- Trenujemy na lubelskich obiektach i jak do tej pory wszystko idzie zgodnie z planem. Pierwsze sparingi mamy zaplanowane w dniach 15-17 września i będzie to turniej w Lublinie. Z kolei tydzień później pojedziemy na kolejny turniej do Torunia - dodaje trener.

Pierwszym meczem o stawkę będzie rywalizacja o Superpuchar. 30 września AZS UMCS zmierzy się z wicemistrzyniami oraz zdobywczyniami krajowego pucharu, BC Polkowice. - Do meczu o Superpuchar podejdziemy bez większego ciśnienia, gdyż tak naprawdę jest to granie przedsezonowe. Myślę, że zarówno my, jak i Polkowice będziemy to starcie traktować, jak takie ostatnie szlify przed zbliżającą się kampanią. Dla nas będzie to siódmy mecz w okresie przygotowawczym. Warto co prawda jakieś kolejne trofeum dołożyć do kolekcji, jednak na pewno nie można będzie po tej potyczce wyciągać jeszcze daleko idących wniosków - dodaje Krzysztof Szewczyk.