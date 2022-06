Kraśnicko-lubelski zespół Pawkin właśnie wydał nowy singiel. Zobacz wideo

Zespół Pawkin istnieje od listopada 2011 roku, ale jego początki sięgają 2006 r, kiedy nagrany został singiel „Blues mieszka w Polsce”. Grupa ma na swoim koncie 7 singli oraz teledysków, płytę pt. „Taka jak Ty” oraz maxi-singiel „Dobrego dnia” z 2017 r.

Sławę zespołowi przyniósł udział i dotarcie do półfinału V edycji muzycznego show telewizji Polsat „Must be the music”. Teraz Pawkin wydał nowy singiel pt. „Rzeka”, który jest zapowiedzią nowej płyty.

Za kompozycję, utrzymaną w rockowym, gitarowym brzmieniu, odpowiada Paweł Koszałka (gitarzysta), a autorem tekstu jest Andrzej Pawka (wokalista). Oprócz wspomnianych zespół tworzą: Maciej Płokita (gitara), Wojciech Zwoliński (bas) i Ireneusz Muszyński (perkusja). Przy nowym singlu wspomógł ich także Michał Iwanek (instrumenty klawiszowe).

Kraśniczanie już niebawem będą mieli okazję usłyszeć zespół na żywo. 2 lipca o godzinie 18:00 na stadionie MOSiR podczas Dni Kraśnika 2022.