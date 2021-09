Kraśnik. Ekologiczny program Szkoła Zero Waste dobiegł końca. Zwycięzcy odwiedzili Centrum Nauki Kopernik OPRAC.: RG.

Uczniowie klasy 8C ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Kraśniku podczas wizyty w Centrum Nauki Kopernik Mat. nadesłane

Ekologiczny program „Szkoła Zero Waste” był skierowany do uczniów szkół podstawowych. Jego głównym celem była edukacja młodzieży w zakresie podejmowania działań proekologicznych. Zwycięzcy w nagrodę pojechali do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.