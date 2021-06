Kraśnik. Młodzi eko–entuzjaści ze SP nr 5 zwyciężyli w programie „Szkoła Zero Waste”

Głównym celem programu była edukacja dzieci o działaniach w duchu "zero waste" i motywowanie do proekologicznych postaw. Inicjatywa Fundacji Veolia Polska została zrealizowana we współpracy z Urzędem Miasta w Kraśniku oraz firmą Grywit, która dostarczyła aplikację mobilną. Za jej pomocą młodzi eko-entuzjaści przez trzy miesiące zdobywali punkty za wykonanie niestandardowych wyzwań. Wszystkie zadania miały na celu wprowadzenie w życie działań sprzyjających środowisku.

– Wiele codziennych czynności przez nas podejmowanych wynika z przyzwyczajenia, stąd tak ważna jest zmiana sposobu myślenia i nawyków, dzięki którym jesteśmy w stanie chronić środowisko naturalne. Program „Szkoła Zero Waste” służy nie tylko pogłębieniu i zdobywaniu wiedzy, ale również zachęca jego uczestników do podejmowania realnych, ekologicznych działań w swoim najbliższym otoczeniu – mówi Izabela Rakuć-Kochaniak, prezes Fundacji Veolia Polska.