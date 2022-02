Krasnobród. Więcej godzin opieki domowej i ratunek na osamotnienie Bogdan Nowak

W okresie pandemii osamotnienie części starszych osób jest szczególnie widoczne i przykre Pixabay

„Nowe możliwości dla seniorów gminy Krasnobród” – to tytuł projektu, który uzyskał właśnie dofinansowanie w wysokości ok. 427 tys. zł. To ważne przedsięwzięcie. Bo dzięki takiemu wsparciu krasnobrodzcy seniorzy mogą liczyć na dodatkowe usługi społeczne oraz na pomoc w codziennym funkcjonowaniu.