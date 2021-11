Kubki termiczne i kartki dla żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Jak podkreślił dyrektor Pruszkowski, w szeregach WOT są także podlegli mu pracownicy. – Jestem z tego zadowolony i wszystkich spełniających kryteria zachęcam do wstąpienia w szeregi WOT – dodał.

Na tym jednak nie koniec wyrazów solidarności pod adresem terytorialsów. Od kilku dni do siedziby 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej napływają setki prac od dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli z całego województwa lubelskiego. To pierwsze efekty akcji „Kartka dla obrońców granic”, zorganizowanej przez Fundację Niepodległości i Lubelskie Kuratorium Oświaty. Na początku grudnia terytorialsi dostarczą wszystkie prace do pełniących służbę na wschodniej granicy naszego województwa żołnierzy, policjantów i pograniczników.