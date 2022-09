KUL chce mieć szpital kliniczny. Buk jest sceptyczny

O tym, że Katolicki Uniwersytet Lubelski zamierza kształcić lekarzy, wiadomo od ubiegłego roku. KUL już prowadzi studia pielęgniarskie i położnicze, a od października przyszłego roku ma być uruchomiony kierunek lekarski. Ma on być prowadzony w kampusie na lubelskim Konstantynowie, gdzie funkcjonują laboratoria kierunku biotechnologia i specjalistyczna infrastruktura badawcza, która – według zapowiedzi uczelni - jest sukcesywnie uzupełniana.

- Początkowo medycynę na KUL będzie mogło studiować 60 osób, ale z każdym rokiem ich liczba ma się zwiększać. W planach jest także uruchomienie tego kierunku w języku angielskim – informuje dr hab. Robert Szwed, rzecznik prasowy KUL.

Uruchomienie kierunku lekarskiego to początek rozwoju medycyny na KUL. W planach katolickiej uczelni jest bowiem stworzenie własnego szpitala klinicznego. Jak przekonuje rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski taki krok to wyjście w kierunku oczekiwań społeczności Lublina i województwa lubelskiego, związanych z kształceniem lekarzy, a tym samym zwiększeniem dostępności do świadczeń medycznych.