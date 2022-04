KULturalia 2022 pod hasłem „Solidarni z Ukrainą”. Znamy szczegóły imprezy

- Wątpliwości dotyczące organizacji tegorocznych KULturaliów pojawiły się w momencie, w którym dochodziły do nas wieści o zamykaniu tego typu wydarzeń przez inne uniwersytety, natomiast ze względu na to, że możemy sobie pozwolić na organizację tego wydarzenia w mniejszej skali, władze KUL podjęły decyzję o zorganizowaniu go przy zwiększonych środkach bezpieczeństwa - podkreśla dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL, prorektor ds. Studentów, Doktorantów i Rozwoju.