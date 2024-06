"Lato w mieście 2024" - od najbliższego poniedziałku ruszają zapisy. Co w tegorocznej ofercie?

Kolejnych 3500 ofert obejmuje zajęcia rekreacyjno-sportowe. - Umiem pływać to znany już program bezpłatnej nauki pływania dla dzieci z lubelskich szkół. Uczniowski Klub Sportowy Żegluj zaprasza na warsztaty pełne ruchu i sportowo-fotograficzne, połączone z wycieczkami rowerowymi i zajęciami na deskach SUP. Letnia przystań kajakowa przygotowana przez Lubelskie Towarzystwo Kajakowe FALA już czeka na chętnych do nauki pływania kajakiem i rekreacji ruchowej – wylicza Anna Czerwonka z biura prasowego lubelskiego ratusza.

Fundacja Wspierania Kultury Gimnastycznej Aktywna Przyszłość będzie uczyć właściwej techniki poruszania się na trampolinie.