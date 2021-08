Lekarstwa będą spadać prosto z nieba. We wrześniu ruszy akcja szczepienia lisów na Lubelszczyźnie

Szczepionka będzie zrzucana w naszym regionie z samolotów w ilości 20 - 30 dawek na 1 km². Planowane zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych. Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo - plastykowy, jego wielkość to około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu, której bezwzględnie nie wolno dotykać.

W przypadku gdy, preparat dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. A ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt z preparatem, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem. W przypadku kontaktu zwierząt domowych ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić ten fakt lekarzowi weterynarii. Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, apeluje żeby w ciągu dwóch tygodni po wyłożeniu szczepionki nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, by te nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę