LPEC będzie sam produkował prąd. Po to żeby zaoszczędzić na rachunkach za energię elektryczną

Planowana przez LPEC instalacja fotowoltaiczna ma mieć 1,6 tys. metrów kwadratowych powierzchni. To tyle ile zajmuje dziesięć boisk do siatkówki. Spółka podpisała właśnie umowę na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych. Jej łączny koszt to 1,76 mln zł, wsparcie z UE ma wynieść 643,2 tys. zł.

- W rozwoju fotowoltaiki dostrzegamy obecnie olbrzymi potencjał, szczególnie biorąc pod uwagę ilość zużycia energii elektrycznej niezbędnej do pracy urządzeń ciepłowniczych – mówi Marek Goluch, prezes LPEC. I dodaje: - Własna produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wpisuje się w nasze kompleksowe podejście do zarządzania zasobami energetycznymi, za które odpowiadamy. W niemal każdym obszarze naszej działalności zużycie energii zmniejszamy do niezbędnego minimum.

Panele mają być zamontowane na 13 budynkach technicznych LPEC, w których znajdują się węzły cieplne dostarczające ciepło i ciepłą wodę do 304 budynków mieszkalnych. Znajdują się one na terenie Czechowa Północnego, Czubów Północnych, Konstantynowa, Rur, Wieniawy i Wrotkowa. - Panele fotowoltaiczne będą umieszczone na dachach budynków na specjalnej bezinwazyjnej konstrukcji, umożliwiającej ustawienie całych łańcuchów w kierunkach najbardziej optymalnych, pod kątem od 10 do 15 stopni – wskazuje Teresa Stępniak – Romanek, rzeczniczka LPEC. I podkreśla : - Planowane do zastosowania moduły fotowoltaiczne zbudowane będą z materiałów w całości podlegających utylizacji.