Lubelscy policjanci zatrzymali podejrzanych o rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa Lublin-Południe, a zatrzymani zostali czterej mężczyźni z województwa małopolskiego.

- Dotychczas w ramach śledztwa dokonano czterech przeszukań, w trakcie których zabezpieczono komputery, telefony komórkowe, środki płatnicze oraz nośniki pamięci, które zostały wykorzystane do przestępczego procederu - informuje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Z zebranych przez śledczych ustaleń wynika, że podejrzani samodzielnie napisali, sfinansowali i umieścili stronę internetową na serwerach jednego z największych hostingodawców. Za opłatą oferowali dostęp do materiałów pornograficznych i z ich sprzedaży zrobili sobie źródło dochodu.

Na wniosek prokuratury strona internetowa niezwłocznie została wyłączona. Prokuratura Rejonowa Lublin-Południe skierowała do sądu wobec wszystkich zatrzymanych w sprawie osób, wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie przychylił się do wniosku prokuratury i umieścił zatrzymanych mężczyzn w areszcie na okres od 2 do 3 miesięcy.