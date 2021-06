Lubelscy Terytorialsi ćwiczyli z wojskami operacyjnymi w ramach szkolenia DRAGON-21

Ewakuacja dóbr kultury z Muzeum Południowego Podlasia oraz zabezpieczenie przemieszczania się wojsk operacyjnych. To główne zadania, jakie 6 czerwca mieli przed sobą lubelscy żołnierze w ramach ćwiczenia DRAGON-21.

Do tych zadań została skierowana grupa żołnierzy z 23 bialskiego batalionu lekkiej piechoty oraz 24 chełmskiego batalionu lekkiej piechoty. Innym ważnym zadaniem była ochrona i utrzymanie drożności dróg przemieszczania pododdziałów 18 Dywizji Zmechanizowanej, w tym zabezpieczenie przemarszu na obiektach infrastruktury krytycznej tj. na mostach i wiaduktach.

W tegorocznym ćwiczeniu DRAGON biorą udział żołnierze 3 wschodnich brygad: lubelskiej, podlaskiej oraz warmińsko-mazurskiej – łącznie ponad pół tysiąca żołnierzy WOT, z czego tylko ok. 30 to żołnierze zawodowi, pozostali to ochotnicy pełniący terytorialną służbę wojskową.

Ćwiczenie DRAGON-21 jest jednym z największych przedsięwzięć szkoleniowych Sił Zbrojnych RP i jednym z kluczowych ćwiczeń na wschodniej flance NATO. Biorą w nim udział żołnierze z Polski oraz z innych państw. Zasadnicza część manewrów zostanie przeprowadzona między do 18 czerwca.