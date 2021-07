Lubelskie: Czarnek przedstawił uczelnie, które mają kształcić etyków. "Trzy czwarte z nich to uczelnie o charakterze katolickim" Klaudia Olender

Minister Edukacji i Nauki chce by religia i etyka były w szkole przedmiotami obowiązkowymi Fot. Lukasz Kaczanowski/Polska Press

Minister Edukacji i Nauki chce by religia i etyka były w szkole przedmiotami obowiązkowymi. O ile z katechetami nie będzie problemu, bo ich jest dużo, to w kwestii etyki nauczyciele będą musieli przejść specjalne szkolenie. Przemysław Czarnek przedstawił uczelnie, które mają kształcić przyszłych szkolnych etyków. - Trzy czwarte z nich to uczelnie o charakterze katolickim – zauważa posłanka Paulina Matysiak. Na liście znalazł się KUL.