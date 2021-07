Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odpowiedział na list przewodniczącej Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego

- Chcę podkreślić, że zastąpienie „pedagogiki wstydu” „pedagogią dumy” to nic innego, jak odżegnanie się od narzucanego, czy sugerowanego Polakom wstydu za bohaterstwo i martyrologię - czytamy w piśmie Czarnka. W dalszej części swojej odpowiedzi na obawy Verheyen, minister przytacza kilka historycznych faktów, w tym m.in. dramat września 1939 r., okupacji niemieckiej i zakłamania historii w czasach panowania komunizmu, a także współczesne próby zniekształcania obrazu dziejów m.in. w niemieckich mediach.

– Po zagarnięciu ziem Polski we wrześniu 1939 roku w propagandzie niemieckiej przedstawiano Polskę jako kraj zacofany, nieprzygotowany do wojny. Za przegraną we wrześniu 1939 roku obwiniano władze polskie i sojusz Polski z Anglią i Francją. Podobnie postępował okupant sowiecki, który brutalny atak na Polskę 17 września 1939 roku i zajęcie wschodniej części naszego kraju usprawiedliwiał obroną życia i mienia ludności białoruskiej i ukraińskiej – napisał minister Przemysław Czarnek.