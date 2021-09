Lubelskie: Jest coraz więcej ochotników w szeregach 2 LBOT

Trwa szkolenie podstawowe nowych rekrutów, którzy nie mieli do tej pory do czynienia ze służbą wojskową. Od 11 września br., w warunkach poligonowych, pod okiem instruktorów 2 LBOT, zdobywają oni podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu taktyki, strzelectwa oraz pierwszej pomocy medycznej. To, czego nauczą się zostanie wnikliwie sprawdzone podczas pierwszego w ich żołnierskiej karierze poważnego egzaminu, tzw. pętli taktycznej. Zwieńczeniem tych wysiłków będzie uroczysta przysięga wojskowa, która odbędzie się 25 września br. w Lublinie.

Rozbudowa struktur WOT na Lubelszczyźnie

Wykorzystując zainteresowanie terytorialną służbą wojskową, WOT rozbudowuje swoje struktury na Lubelszczyźnie. Trwają prace związane z formowaniem 19 Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej z siedzibą w Chełmie, która swoim stałym rejonem odpowiedzialności obejmie kluczowy dla bezpieczeństwa kraju, wschodni pas województwa lubelskiego - od Białej Podlaskiej po Tomaszów Lubelski. Jednocześnie trwają prace nad utworzeniem dodatkowego batalionu lekkiej piechoty z siedzibą w Kraśniku, który wejdzie w struktury 2 Lubelskiej Brygady OT.