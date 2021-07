Lubelskie: Już nie rosół i bigos. Na przyjęciach weselnych coraz więcej wegetarian

- Kiedyś to był jeden gość, który nie je mięsa a teraz takich osób jest nawet kilkanaście na niektórych weselach - dodaje menadżer "Etiudy". - Może też bardziej zwracam na to uwagę, bo sam nie jem mięsa.

W każdym domu weselnym teraz można znaleźć menu dla wegetarian, jak i wegan, bo to jest coś o co często pytają państwo młodzi: - Wegan i wegetarian mamy już na każdym weselu - mówił menadżerka "Dworu weselnego Kłębów". Co oferują szefowie kuchni w takich sytuacjach? - Najczęściej jest to krem z pomidorów, jakiś torcik warzywny - wyjaśnia menadżer "Lawendowego Dworku" w Lublinie. I rzeczywiście zupy w formie kremów są największym hitem wesel.

Warto też podkreślić, że choćby wśród gości weselnych znalazła się tylko jedna osoba, która nie je mięsa, to młodzi nie muszą za nią dodatkowo płacić.