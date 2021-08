Lubelskie: Mniej wypadków na przejściach. To już efekt zmiany kodeksu drogowego?

Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym, które weszły w życie 1 czerwca, oznaczały przede wszystkim, że już nie tylko pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych, ale także ten wchodzący na „zebrę” ma pierwszeństwo przed pojazdem. Kierowca, zbliżając się do pasów, zobowiązany jest zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić pieszego na niebezpieczeństwo.

Po nowelizacji przepisów coś drgnęło w policyjnych statystykach. Jak podaje kom. Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie, w czerwcu i lipcu tego roku w Lublinie doszło do trzech kolizji i pięciu wypadków na pasach z powodu nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu. - Dwie osoby zginęły – wylicza Gołębiowski. W analogicznym okresie ubiegłego roku podobnych kolizji było sześć, wypadków osiem, zginęły także dwie osoby. W roku 2019 w czerwcu i lipcu we wspomnianych okolicznościach na ulicach Lublina doszło do jedenastu kolizji, siedmiu wypadków, jeden miał skutek śmiertelny.