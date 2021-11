Lubelskie. Próbowali przepłynąć pontonem przez polsko-białoruską granicę

- Odnotowujemy intensyfikację prób przekroczenia granicy na odcinku województwa lubelskiego na Bugu – przyznał wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz podczas ostatniego posiedzenia komisji spraw zagranicznych.

Był to komentarz m.in. do ubiegłotygodniowych prób nielegalnego przedostania się do Polski przez graniczną rzekę. – Mieliśmy dwie takie sytuacje: w okolicach Sławatycz i Janowa Podlaskiego. Grupy cudzoziemców próbowały na łodziach pontonowych przepłynąć Bug ze strony białoruskiej do Polski. Za każdym razem zostały one udaremnione, a pontony zawrócone na Białoruś – mówi kapitan Dariusz Sienicki, rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.