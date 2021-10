Lubelskie. Różne rodzaje samotności. Nie wszyscy seniorzy radzą sobie z izolacją wywołaną pandemią

- U osób starszych coraz częściej obserwuje się stany depresyjne i depresję, a także spadek chęci do życia. Oczywiście wpływa to także na zwiększoną liczbę prób samobójczych i samobójstw – twierdzi psycholożka Barbara Brus-Piasecka z lubelskiej Poradni Pro Familia.

Przyczyn samotności wśród osób po 65. roku życia jest przynajmniej kilka. Często nie mają rodziny, natomiast dalsi krewni często są zajęci swoimi sprawami.

– Podczas pracy z osobami starszymi poznałam panią Stasię. W maju skończyła 100 lat. Została sama jak palec, bo przeżyła rodzinę i znajomych. Często nie zdajemy sobie sprawy, że samotność seniorów to nie był ich wybór – tłumaczy Joanna Kukier, wolontariuszka zaangażowana w działania na rzecz osób starszych.

Jak wynika z raportu Szlachetnej Paczki za 2020 r., co trzeci Polak powyżej 75. roku życia mieszka samotnie. Na poczucie osamotnienia wpływa też izolacja wywołana pandemią koronawirusa i obawa o własne zdrowie. – Trzeba pamiętać, na jakim etapie życia są seniorzy. Zmagają się z chorobami przewlekłymi, mają dużo mniejszą sprawność fizyczną, często dochodzą do tego problemy finansowe i trudności z zagospodarowaniem czasu wolnego – wylicza psycholożka Barbara Brus-Piasecka z lubelskiej Poradni Pro Familia. Podkreśla, że problem samotności wśród seniorów był powszechny od dawna, a pandemia go jedynie spotęgowała.