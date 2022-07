Lubelskie. Tak krów się nie przewozi. Na jednej z kończyn chorej krowy znaleziono fragment pasa transportowego

We wtorek (12 lipca) na drodze wojewódzkiej w powiecie parczewskim inspektorzy ITD zatrzymali do kontroli ciężarówkę, która przewoziła sześć krów zakupionych od lokalnych hodowców. Niestety trzy z nich były skrajnie wyczerpane. Na jednej z kończyn chorej krowy znaleziono fragment pasa transportowego.

- To może świadczyć, że zwierzę nie miało nawet siły samodzielnie wejść do pojazdu i zostało do niego wciągnięte – informuje ITD.

Przybyli na miejsce lekarze weterynarii zbadali chore krowy. Koniecznością okazało się uśpienie trzech z sześciu przewożonych krów.

Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne. Dodatkowo postępowanie prowadzi lekarz weterynarii i policja.