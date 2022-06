Lubelskie. W tych gminach mieszkańcy niechętnie informują czym ogrzewają swoje domy OPRAC.: Redakcja

Kto do końca czerwca nie zadeklaruje czym ogrzewa swój dom lub mieszkanie, może zapłacić nawet 5000 zł grzywny – informują eksperci portalu GetHome.pl. Mimo dość dużych kar, wszystko wskazuje na to, że wielu właścicieli i zarządców budynków w województwie lubelskim ignoruje ten obowiązek. Sprawdziliśmy, gdzie w naszym regionie do tej pory wpłynęło najmniej takich oświadczeń.