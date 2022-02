Lublin. 57-letni Ukrainiec został zatrzymany. Odpowie za oszustwa „na prokuratora” na kwotę blisko pół miliona złotych

W miniony piątek (18.02) policjanci ze specjalnej grupy śledczej powołanej do zwalczania oszustw otrzymali informację od pracowników jednego z banków. W placówce zjawiła się emerytka, która chciała wypłacić wszystkie oszczędności. W związku z dyspozycją wypłaty kobieta od razu otrzymała 50 tysięcy. Kolejne 150 tys. miało być przygotowane na poniedziałek.

Rolnik spod Zamościa twierdzi, że policja go poniżyła. Domaga się przeprosin

Mężczyzna trafił do policyjnej celi. – Policjanci w trakcie czynności ustalili, że może mieć on na swoim koncie jeszcze dwa inne przestępstwa, do których doszło na terenie Lublina. Podczas tych zdarzeń łupem oszustów padło kolejne 100 tysięcy złotych – dodaje komisarz Gołębiowski.