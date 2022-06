Lublin. Był winny koleżance 1000 dolarów i nie miał z czego oddać. Zmyślił historię o napadzie przez policję

Do zdarzenia doszło we wtorek (7 czerwca). 21-letni obywatel Ukrainy, na co dzień taksówkarz, powiadomił funkcjonariuszy z 4. komisariatu, że padł ofiarą oszustwa.

Z jego relacji wynikało, że został zatrzymany przez nieoznakowany patrol w bmw, który na szybie miał wyświetlony napis „policja”. Z auta miało wysiąść dwóch „funkcjonariuszy” i poprosić o prawo jazdy. Taksówkarz przekazał im, że nie posiada przy sobie tego dokumentu, więc zażądali od niego okazania paszportu. 21-latek omyłkowo oddał im ten dokument razem ze znajdującą się w nim gotówką w kwocie 1000 dolarów. Fałszywi policjanci powiedzieli mu, że musi natychmiast opuścić Polskę, a paszport otrzyma już na granicy, po czym odjechali. Zrozumiał wtedy, że ma do czynienia z oszustami.

Okazało się jednak, że jedynym oszustem w całej tej historii był sam 21-latek. Kryminalni z 4. komisariatu sprawdzili monitoringi i zweryfikowali otrzymane informacje, dostrzegając niespójności w historii taksówkarza. Zaprosili go więc na ponowne przesłuchanie, w trakcie którego Ukrainiec przyznał się, że całą sytuację zmyślił. Powodem miał być dług wobec znajomej, opiewający na 1000 dolarów. Chciał mieć przed nią wytłumaczenie, dlaczego nie oddał jej pieniędzy.