Lublin chce organizować mistrzostwa Europy w piłce nożnej kobiet w 2025 roku

Polska jest jednym z pięciu kandydatów do organizacji mistrzostw Europy. Oferty do UEFA złożyły również Francja, Szwajcaria, Ukraina oraz wspólnie Dania, Finlandia, Norwegia i Szwecja. Wśród stawianych wymogów jest posiadanie ośmiu stadionów o pojemności od 15 do 30 tysięcy miejsc. UEFA wybierze gospodarza w grudniu przyszłego roku.

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że uwzględniając wytyczne UEFA wytypował dziewięć lokalizacji: Białystok, Bielsko-Biała, Gdańsk, Gdynia, Lublin, Łódź (stadion ŁKS), Tychy, Warszawa (stadion Legii) oraz Wrocław. Władze wszystkich miast zadeklarowały gotować i wsparcie w przygotowaniu dokumentacji konkursowej. Pierwszy etap procesu aplikacyjnego zakończy się wiosną 2022 roku.

- Przekazałem prezesowi PZPN Cezaremu Kuleszy, że nasze miasto pragnie gościć najlepsze europejskie reprezentacje pań w trakcie EURO 2025 – napisał w mediach społecznościowych Krzysztof Żuk.

„W pełni i bez jakichkolwiek ograniczeń deklaruję wolę ubiegania się o prawo organizacji meczów piłki nożnej oraz wszelkich imprez towarzyszących i wydarzeń związanych z ich przygotowaniem i organizacją” - czytamy w przekazanym piśmie.