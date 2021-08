Lublin ciągle usuwa skutki nawałnicy. Prawie 1500 zgłoszeń o połamanych drzewach, co najmniej 100 uszkodzonych samochodów

Drugi dzień usuwania skutków nawałnicy, która przeszła we wtorek rano nad Lublinem. - W prace porządkowe zaangażowane są wszystkie miejskie służby – zapewnia Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza. I wskazuje: - Największe straty dotyczą drzewostanu. Do tej pory Biuro Miejskiego Architekta Zieleni przyjęło blisko 1500 zgłoszeń dotyczących uszkodzonych drzew na terenach miejskich.

W przypadku tego typu zniszczeń należy je zgłaszać do Biura Miejskiego Architekta Zieleni. Dotyczy to terenów należących do gminy. - Osoba zainteresowana wraz z formularzem powinna dołączyć zdjęcie szkody i ewentualny numer notatki policji, jeśli taka była sporządzona. Następnie wypełniony dokument jest przesyłany do ubezpieczyciela, który prowadzi postępowanie i wydaje decyzję, którą przekazuje zainteresowanemu – opisuje Góźdź.