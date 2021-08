Lublin. Kolejne utrudnienia na drogach. Zamkną część ul. Krochmalnej. Wszystko przez budowę dworca metropolitalnego

Spore zmiany w rejonie budowanego dworca metropolitalnego. Będą wprowadzane w dwóch etapach.

Na początek odczują je kierowcy korzystający z ul. Krochmalnej. We wtorek (10 sierpnia) na odcinku od ronda Sportowców do ul. Cukrowniczej rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji deszczowej.

- Tym samym ul. Krochmalna zostanie zamknięta w rejonie prowadzonych robót, z dopuszczeniem ruchu wahadłowego dla komunikacji miejskiej, dojazdu do posesji – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza.

Zapewniony zostanie dojazd do ul. Nadłącznej i Kawiej od strony ul. Cukrowniczej. Będzie odbywał się przez nowo wykonany zjazd do serwisówki, na wysokości posesji Krochmalna 9a. Prace i związane z nimi utrudnieniami potrwają do końca sierpnia.