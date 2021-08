Lublin: Komunikacja miejska omija centrum miasta. Dlaczego? Na Dolnej 3 Maja układają asfalt i ulica jest zamknięta dla ruchu Artur Jurkowski

Nie do godz. 13 ale co najmniej do godz. 14 z pasażerowie nie doczekają się autobusów na ul. 3 Maja i ul. Dolnej 3 Maja. Powód? Ta Dolna 3 Maja jest zamknięta dla ruchu – na wysokości budowanego hotelu jest układany asfalt.